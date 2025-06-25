У Харкові агентка РФ скоїла теракт, заклавши вибухівку в скутер: загинув військовий

У Харкові затримали 19-річну дівчину, яка на замовлення російських спецслужб передала українським військовим замінований скутер під виглядом волонтерської допомоги. Внаслідок вибуху один із них загинув, іншого поранено.

Теракт у Харкові проти українських військових: що відомо

За інфомацією слідства, 20 червня близько 14:00 у парку в Індустріальному районі Харкова внаслідок вибуху скутера загинув 26-річний військовослужбовець, інший війський – 29 років – дістав тяжкі поранення.

На місце негайно виїхали слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки та криміналісти.

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У багажнику був прихований саморобний вибуховий пристрій потужністю близько одного кілограма у тротиловому еквіваленті.

Встановлено, що вибухівку у скутер заклала 19-річна дівчина, які нібито хотіла передати транспортний засіб військовим як волонтерську допомогу.

Вибух пролунав, коли двоє військовослужбовців ЗСУ саме наблизились до скутера.

Підозрювану у скоєнні теракту затримали за гарячими слідами. З’ясувалося, що дівчину росіяни завербували через Telegram-канал з пошуку роботи.

За наданими інструкціями вона виготовила саморобний вибуховий пристрій в домашніх умовах.

– Вранці 20 червня вона прийшла до парку, де дістала з багажного відділення скутера ключі від нього, та пішла з місця. Повернулась фігурантка туди знову вже після обіду. Вона відкрила багажник скутера та помістила туди чорний рюкзак, всередині якого була вибухівка, – мовиться у повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Далі за допомогою камери, яка була замаскована на місці спланованого теракту, російські спецслужби відстежили прибуття військових і дистанційно активували вибухівку.

Під час обшуку у зловмисниці вилучили невикористані компоненти вибухового пристрою і телефон із доказами роботи на ворога.

Фігурантці оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 ККУ (терористичний акт, який призвів до загибелі людини). Їй загрожує до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

Підозрювану взято під варту без права внесення застави.

Наразі правоохоронці намагаються встановити можливих спільників дівчини.

Джерело : СБУ, Нацполіція

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