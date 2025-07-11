Вибух у Мелітополі: ГУР знищило п’ятьох окупантів та станцію зв’язку

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух сьогодні 11 липня. У ГУР заявили про втрати серед окупантів.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.

Вибух у Мелітополі 10 липня: що відомо

Вибух пролунав на території підприємства, де російські окупанти облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.

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Як зазначили у розвідці, детонація сталася у момент, коли росіяни розвантажували військовий транспорт.

Внаслідок вибуху ліквідовано п’ятьох загарбників з так званої росгвардії.

Крім особового складу, внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком.

Цю станцію командування російської армії планувало використовувати для управління окупаційними військами в регіоні.

— Збройна боротьба за Україну триває! – наголосили в ГУР.

Раніше у тимчасово окупованому Луганську вибух прогримів біля краєзнавчого музею, де окупанти відкривали виставку, присвячену війні проти України.

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