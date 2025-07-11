Вибух у Мелітополі: ГУР знищило п’ятьох окупантів та станцію зв’язку
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух сьогодні 11 липня. У ГУР заявили про втрати серед окупантів.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України.
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Вибух пролунав на території підприємства, де російські окупанти облаштували логістичну базу, місця розміщення особового складу та військового транспорту.
Як зазначили у розвідці, детонація сталася у момент, коли росіяни розвантажували військовий транспорт.
Внаслідок вибуху ліквідовано п’ятьох загарбників з так званої росгвардії.
Крім особового складу, внаслідок вибуху також знищено апаратну станцію забезпечення супутниковим зв’язком.
Цю станцію командування російської армії планувало використовувати для управління окупаційними військами в регіоні.
— Збройна боротьба за Україну триває! – наголосили в ГУР.
Раніше у тимчасово окупованому Луганську вибух прогримів біля краєзнавчого музею, де окупанти відкривали виставку, присвячену війні проти України.