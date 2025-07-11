Взрыв в Мелитополе: ГУР уничтожило пятерых оккупантов и станцию связи
В временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв сегодня, 11 июля. В ГУР заявили о потерях среди оккупантов.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
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Взрыв прогремел на территории предприятия, где российские оккупанты обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта.
Как отметили в разведке, детонация произошла в момент, когда россияне разгружали военный транспорт.
В результате взрыва ликвидированы пять захватчиков из так называемой росгвардии.
Кроме личного состава, в результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.
Эту станцию командование российской армии планировало использовать для управления оккупационными войсками в регионе.
— Вооруженная борьба за Украину продолжается! — подчеркнули в ГУР.
Ранее во временно оккупированном Луганске взрыв прогремел возле краеведческого музея, где оккупанты открывали выставку, посвященную войне против Украины.