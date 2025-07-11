Взрыв в Мелитополе: ГУР уничтожило пятерых оккупантов и станцию связи

В временно оккупированном Мелитополе прогремел взрыв сегодня, 11 июля. В ГУР заявили о потерях среди оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Взрыв в Мелитополе 10 июля: что известно

Взрыв прогремел на территории предприятия, где российские оккупанты обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта.

Сейчас смотрят

Как отметили в разведке, детонация произошла в момент, когда россияне разгружали военный транспорт.

В результате взрыва ликвидированы пять захватчиков из так называемой росгвардии.

Кроме личного состава, в результате взрыва также уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью.

Эту станцию командование российской армии планировало использовать для управления оккупационными войсками в регионе.

— Вооруженная борьба за Украину продолжается! — подчеркнули в ГУР.

Ранее во временно оккупированном Луганске взрыв прогремел возле краеведческого музея, где оккупанты открывали выставку, посвященную войне против Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.