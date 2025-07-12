Вибухи на Сумщині: в селі КАБи зруйнували два будинки, є загиблі

Вибухи в Сумах прогриміли 12 липня після 13:00 – РФ завдала авіаудару по передімістю, є загиблі.

Про це повідомив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Вибухи на Сумщині сьогодні: наслідки

За його словами, близько 13:00 російська авіація скинула, попередньо, керовані авіабоми на одне із сіл Великочернеччинського старостату на території Сумської громади.

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На жаль, внаслідок вибухів загинули двоє місцевих жителів.

Вщент зруйново два будинки, ще чотири зазнали пошкоджень, загорілися два будинки.

Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють необхідні служби.

За даними ОВА, протягом доби, з ранку 11 липня до ранку 12 липня, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 35 населених пунктах у 13 територіальних громадах Сумської області. Найбільше – у Сумському та Шосткинському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Кривошеєнко

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