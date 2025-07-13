У селі на Київщині чоловік кинув гранату у поліціянтів: зловмисника ліквідували

На Київщині у селі Михайлівка-Рубежівка п’ятеро поліцейських постраждали від вибуху гранати під час виїзду на виклик про домашнє насильство.

Про це повідомляє Бучанське районне управління поліції ГУ Нацполіції в Київській області.

Подія сталася вчора, 12 липня, пізно ввечері.

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Підрив гранати у селі Михайлівка-Рубежівка

Так, о 22:33 до поліції зателефонувала 18-річна дівчина та повідомила, що батько погрожує їй та родині застосуванням гранати та вогнепальної зброї.

На місце події прибули поліціянти Бучанського райуправління та спецпризначенці поліції.

Після того, як правоохоронці зайшли до будинку, чоловік привів у дію бойову гранату й кинув її у бік поліціянтів. Внаслідок вибуху п’ятеро працівників поліції дістали осколкові поранення.

Після вибуху, працівники поліції кілька разів вистрілили у бік нападника – 41-річний зловмисник загинув на місці.

Поранених поліціянтів госпіталізували до лікарні.

Згодом під час обшуку у домі правоохоронці знайшли чотири пістолети, піротехнічну гранату, мисливську рушницю та ніж.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та посягання на життя працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 263, ст. 348 Кримінального кодексу України).

На місці події продовжують працювати співробітники Державного бюро розслідувань.

24 червня у селі Озера Бучанського району Київщини дитина під час прогулянки знайшла бойову гранату. Фахівці ідентифікували боєприпас як осколкову гранату ВОГ-25П.

Джерело : Нацполіція

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