Вибух у Сумах: до міста прямувала швидкісна ціль

Вибух в Сумах сьогодні прогримів близько 12:15.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибух в Сумах 15 липня: що відомо

Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу ракетної атаки на Сумську область.

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Одночасно з тим у мережі з’явилися повідомлення про вибухи в Сумах.

Наразі інформації про можливі наслідки та пошкодження не надходило

Детальна інформація про масштаби інциденту та можливі жертви буде оприлюднена після з’ясування всіх обставин.

Нагадаємо, що зранку 15 липня у Сумській ОВА повідомляли про вибухи Шосткинській громаді.

Унаслідок нічної атаки постраждала людина. Пошкоджено житлові будинки та медзаклад

Фото: Повітряне командування Захід

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