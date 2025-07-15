Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Вибух у Сумах: до міста прямувала швидкісна ціль
Вибух в Сумах сьогодні прогримів близько 12:15.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибух в Сумах 15 липня: що відомо
Повітряні Сили ЗС України попередили про загрозу ракетної атаки на Сумську область.
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Одночасно з тим у мережі з’явилися повідомлення про вибухи в Сумах.
Наразі інформації про можливі наслідки та пошкодження не надходило
Детальна інформація про масштаби інциденту та можливі жертви буде оприлюднена після з’ясування всіх обставин.
Нагадаємо, що зранку 15 липня у Сумській ОВА повідомляли про вибухи Шосткинській громаді.
Унаслідок нічної атаки постраждала людина. Пошкоджено житлові будинки та медзаклад
Фото: Повітряне командування Захід
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