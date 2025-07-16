Вибухи у Вінниці: дрони вдарили по об’єктах інфраструктури, є постраждалі
Вибухи у Вінниці та області пролунали у ніч проти 16 липня – армія РФ атакувала регіон ударними дронами. Є влучання в об’єкти інфраструктури та поранені.
Про наслідки вибухів у Вінниці сьогодні розповіли мер міста Сергій Моргунов та перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна.
Вибухи у Вінниці: що відомо
За даними представників місцевої влади, у Вінниці було кілька влучань по обʼєктах цивільної промислової інфраструктури.
Там палають пожежі, на місці працюють рятувальники. На одному з обʼєктів займання вже локалізовано.
Наразі відомо про сімох постраждалих, яких госпіталізовано до лікарні.
У п’яти з них – опіки (двоє у тяжкому стані, троє – середнього ступеня).
Крім того, зафіксовано пошкодження чотирьох житлових будинків (покрівлі, вікна, двері) у громадах Вінницької області , без поранених.
Загалом регіон сьогодні атакувало 28 БпЛА, з них орієнтовно 18 – знищено, уточнила пізніше Заболотна.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.