На Волині військового ТЦК вдарили лопатою: нападник отримав підозру

На Волині чоловік із лопатою напав на працівника ТЦК та СП. Йому оголосили підозру за статтею про насильство щодо посадової особи.

Про інцидент повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Напад на працівника ТЦК на Волині

Інцидент стався у селі Дубове Ковельського району 12 липня під час перевірки військово-облікових документів.

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За інформацією Волинського ТЦК, 0 14:00 співробітник звернувся до громадянина з вимогою пред’явити документи.

У відповідь чоловік раптово вдарив лопатою військового двічі – по обличчю та руках, після чого втік із місця події. На місце прибула слідчо-оперативна група.

Нападника ідентифікували та оголосили про підозру за частиною 2 статті 350 КК України – погроза або насильство щодо службової особи, яка виконує обов’язки з охорони громадського порядку.

Військовослужбовця ТЦК доставили до травматологічного пункту Ковельського МТМО.

Після медичного огляду йому діагностували закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення, а також забійну рану правої щоки.

У ТЦК та СП закликали громадян не вдаватися до агресивних дій проти представників Сил оборони. Там нагадали, що умисне завдання тілесних ушкоджень військовослужбовцям під час виконання службових обов’язків є кримінальним злочином.

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