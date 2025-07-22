Планували теракти проти військових: затримано 7 агентів ФСБ, серед них — підлітки

Служба безпеки України викрила сімох агентів ФСБ, які готували низку терактів на території кількох областей. Серед виконавців — підлітки та раніше судимі.

Агенти РФ планували теракти: що відомо

В результаті спеціальної операції СБУ затримала сімох виконавців, які планували підірвати українських військових та правоохоронців за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Агенти були завербовані окупантами через Telegram-канали, що маскувалися під платформи для легкого заробітку.

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Серед виконавців — троє неповнолітніх, включно з двома 14-річними школярами з Кам’янського, які намагалися закласти вибухівку під автівку патрульної поліції у Дніпрі. Їх затримали, коли вони вже готували дистанційний підрив.

У Кривому Розі схопили ще трьох агентів, зокрема 30-річного наркозалежного, який раніше вчиняв крадіжки, а після вербування виготовив СВП та заклав його у схованку.

Двоє інших – 18-річні юнаки. На замовлення РФ вони дістали з цього схрону вибухівку та встановили серед гаражів, щоб вбити українського воїна. На Полтавщині затримано 14-річну дівчину, яка за вказівкою російських кураторів виготовила вибуховий пристрій і зберігала його в підготовленій квартирі.

У Чернігівській області теракту вдалося уникнути завдяки пильності 17-річного юнака, який звернувся до чат-бота СБУ та повідомив про спробу вербування.

У Кам’янці-Подільському затримали 25-річного жителя Київщини з наркозалежністю, який планував підірвати авто військового ЗСУ біля багатоповерхівки.

Усім оголошено підозри за статтями про державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) та терористичний акт (ч. 2 ст. 258).

Зловмисникам, що перебувають під вартою, загрожує від 12 років тюрми до довічного увʼязнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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