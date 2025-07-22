Вибухи в Сумах 22 липня: РФ атакувала дронами Ковпаківський район

Вдень 22 липня пролунали вибухи в Сумах. Росія атакувала Сумську громаду безпілотниками, зафіксовано два влучання, двоє людей постраждали.

Вибухи в Сумах 22 липня 2025 – що відомо

Виконувач обов’язків мера Сум Артем Кобзар повідомив, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано два влучання БпЛА по місту.

Пошкоджено дитячий майданчик, вікна будівлі, заклад охорони здоров’я та об’єкт цивільної інфраструктури. Дві людини дістали поранення, їх доставляють до лікарні.

Зараз дивляться

Раніше про наслідки ворожої атаки розповів очільник Сумської ОВА Олег Григоров. Він повідомив, що сьогодні після 13:00 росіяни завдали удару по Ковпаківському району міста.

Унаслідок вибухів у Сумах сьогодні, 22 липня, пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, вилетіли вікна у навчальному та медичному закладах.

– Ворожі БпЛА після 13:00 атакували Сумську громаду. Є влучання в Ковпаківському районі Сум. Пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, вилетіли вікна у навчальному та медичному закладах. Триває обстеження. Наслідки атак уточнюються, – поінформував очільник Сумської ОВА.

Олег Григоров закликав жителів міста перебувати у безпечних місцях, адже загроза повторних атак ворога зберігається. Наразі у Сумській області триває повітряна тривога, яка розпочалася о 13:18.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 245-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.