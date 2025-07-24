РФ не припиняє терору, блокує дипломатію: Зеленський про атаку на Україну

Президент Володимир Зеленський відреагував на російський обстріл у ніч на 24 липня. Глава держави заявив, що РФ заслуговує на санкції та наші удари по її логістиці та військових базах.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Реакція Зеленського на атаку 24 липня

— Вчора на зустрічі у Стамбулі російській стороні знову була озвучена пропозиція негайно й повністю припинити вогонь.

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У відповідь російські дрони б’ють по житлових будинках і Привозу в Одесі, багатоповерхівках у Черкасах, енергетичній інфраструктурі Харківщини, спортзалу університету в Запоріжжі, по Донеччині, Сумщині та Миколаївщині, – написав він.

Глава держави зазначив, що загалом було 103 ударних дрони, більшість із яких Шахеди, та чотири ракети.

– І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, на Харківщині загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах, – додав він.

Президент наголосив, що Росія не припиняє терору, блокує дипломатію і саме тому заслуговує на повномасштабні санкційні відповіді та наші удари по її логістиці, по її військових базах, по її військових виробництвах.

Зеленський запевнив, що Київ робитиме все, щоб дипломатія спрацювала. Але саме Росія має припинити цю війну, яку сама ж почала.

Російські окупанти в ніч на 24 липня завдали масованого удару по Одесі ударними безпілотниками. У місті спалахнули пожежі в кількох місцях, зокрема горів відомий ринок Привоз.

У Черкасах унаслідок атаки армії РФ 24 липня є два великих осередки з руйнуваннями. Також пошкоджено близько 15 багатоповерхівок.

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