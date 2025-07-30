Події ночі 30 липня: вибухи у Павлограді, висадка ЗСУ на Тендрівській косі та ультиматум Трампа

У ніч проти 30 липня потужні вибухи лунали у Павлограді та Харкові.

Росіяни завдали удару по навчальному центру ЗСУ.

Тим часом українські сили провели успішну операцію на Тендрівській косі.

Зараз дивляться

Президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Про головні події ночі 30 липня – читайте в добірці на Фактах ICTV.

Вибухи у Павлограді

Потужні вибухи у Павлограді Дніпропетровської області прогриміли у ніч на середу, 30 липня.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ зафіксували ворожі безпілотники на сході Дніпропетровської області, які рухалися північно-західним курсом.

Після цього українські військовослужбовці попередили про рух ударних дронів на Павлоград зі Сходу та Заходу.

Вибухи у Харкові

Вибухи в Харкові 30 липня прогриміли близько 1:50 повідомив мер міста Ігор Терехов.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА типу Герань-2 по Шевченківському району, зайнялася пожежа. Також відомо про трьох постраждалих.

Це 24-річна жінка, 33-річний чоловік та 62-річна жінка, яка пізніше звернулася по допомогу до лікарів.

Удар по учбовому центру ЗСУ

Напередодні російська армія завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України.

Як повідомили у Сухопутних військах, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, не вдалося повністю уникнути втрат серед особового складу.

Станом на 21:30 29 липня, відомо про трьох загиблих та 18 поранених українських військовослужбовців.

ЗСУ висадились на Тендрівській косі

Українські розвідники провели успішну операцію на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря.

Спецпризначенці ліквідувавши позицію російських військ з особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби та станцією окупантів.

Над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з боку українських розвідників, наголошується у повідомленні.

Трамп дав Путіну 10 днів

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів, починаючи від сьогодні, щоб досягти мирної угоди з Україною.

За словами Трампа, США збираються запровадити тарифи та інші заходи проти Росії.

Радники Трампа заявили, що санкції, ймовірно, матимуть форму вторинних мит, які вдарять по країнах, що купують російський експорт нафти.

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