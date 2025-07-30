СБУ зафіксувала понад 10 тисяч хімічних атак РФ та передала докази до Гааги

Від початку повномасштабного вторгнення кількість випадків застосування російськими військовими забороненої хімічної зброї проти ЗСУ перевищила 10 тисяч.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зросла кількість випадків застосування РФ хімічної зброї

Як зазначають у відомстві, окупанти активно використовують аерозольні гранати типу К-51, РГР та РГ-Во, споряджені подразнювадьними речовинами CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

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Зафіксовано також неодноразове застосування ампул із хлорпікрином.

Використання таких засобів заборонене міжнародним правом — зокрема Конвенцією від 13 січня 1993 року щодо хімічної зброї.

Згідно з даними слідства, найбільш поширеним способом доставки хімічних речовин стало скидання зарядів із FPV-дронів безпосередньо на українські позиції.

Ураження слизових оболонок, дихальних шляхів та очей змушує українських військових залишати укриття.

Саме цього й намагається досягти противник, щоб вивести бійців під відкритий вогонь.

Найбільше таких випадків задокументовано на сході України, а також під час обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.

Для юридичного підтвердження злочинів СБУ не лише веде власне слідство, а й залучає міжнародні структури.

– Зокрема, для проведення необхідних лабораторних досліджень та інформування міжнародного співтовариства СБУ передала через МЗС України частину речових доказів до Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в Гаагу, – повідомили в СБУ.

За результатами проведених досліджень, ОЗХЗ підтвердила системне використання хімічної зброї Росією проти України в трьох окремих звітах.

Ці висновки стали підставою для санкцій Євросоюзу проти підрозділів збройних сил РФ, залучених до хімічної агресії.

До санкційного списку увійшли війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також 27-й науковий центр і 33-й науково-дослідний інститут Міноборони РФ.

У межах кримінального провадження за ст. 438 ККУ (воєнні злочини) триває розслідування щодо військово-політичного керівництва РФ.

Зокрема, в грудні 2024 року СБУ повідомила про підозру начальнику військ РХБЗ ЗС РФ генералу Ігорю Кіріллову.

За даними контррозвідки, він безпосередньо відповідає за організацію хімічних атак проти України.

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