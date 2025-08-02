Конфлікт у Вінниці: ГО перешкоджали ТЦК затримати ухилянта — поліція
Вночі у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК – люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де утримуються мобілізовані.
Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.
Конфлікт з ТЦК у Вінниці: що відомо
За даними поліціянтів, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби.
Згодом група людей, зокрема й представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та почали вимагати відпустити чоловіка.
На місці зібралося близько 80 громадян, деякі з яких виламали ворота та намагалися прорватися всередину будівлі. Поліція відтіснила людей за територію обʼєкта. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, поліція застосувала до людей сльозогінний газ.
Зараз правоохоронці проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі стадіону.
Що кажуть у Вінницькому обласному ТЦК
У Вінницькому обласному ТЦК розповіли, що 1 серпня на території тимчасового пункту збору доставили групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур у межах мобілізації.
Увечері на місці зібралася група цивільних, які поводились агресивно, зафіксовані спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.
У ТЦК наголосили, що їхні працівники діють виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України.