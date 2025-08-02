Конфлікт у Вінниці: ГО перешкоджали ТЦК затримати ухилянта — поліція

Вночі у Вінниці стався конфлікт між громадянами та військовослужбовцями ТЦК – люди намагалися штурмувати приміщення стадіону, де утримуються мобілізовані.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

Конфлікт з ТЦК у Вінниці: що відомо

За даними поліціянтів, військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від служби.

Зараз дивляться

Згодом група людей, зокрема й представники громадської організації, прибула за місцем тимчасового розміщення ТЦК та почали вимагати відпустити чоловіка.

На місці зібралося близько 80 громадян, деякі з яких виламали ворота та намагалися прорватися всередину будівлі. Поліція відтіснила людей за територію обʼєкта. Як повідомляють у місцевих телеграм-каналах, поліція застосувала до людей сльозогінний газ.

Зараз правоохоронці проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі стадіону.

Що кажуть у Вінницькому обласному ТЦК

У Вінницькому обласному ТЦК розповіли, що 1 серпня на території тимчасового пункту збору доставили групу військовозобов’язаних осіб для проходження медичних оглядів та інших процедур у межах мобілізації.

Увечері на місці зібралася група цивільних, які поводились агресивно, зафіксовані спроби незаконного проникнення на територію тимчасового пункту збору, пошкодження майна та порушення публічного порядку.

У ТЦК наголосили, що їхні працівники діють виключно в межах законодавства України у взаємодії з Національною поліцією України.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.