86% інцидентів з ТЦК в липні виявились маніпуляціями, фейками та ІПСО – Сухопутні війська

За липень командування Сухопутних військ перевірило 244 інцидентів, пов’язаних з ймовірним порушеннями, скоєними співробітниками ТЦК.

Про це йдеться у публічному звіті командування.

Порушення співробітників ТЦК у липні 2025: що відомо

У Сухопутних військах повідомляють, що за результатами їхньої перевірки 210 з 244 інцидентів зі співробітниками ТЦК (86%) виявились “маніпуляціями, фейками та ІПСО”.

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Про які саме інциденти йде мова, не уточнюється.

Однак командування заявляє, що 33 випадки підтвердилися (14%), мали реальні підстави та були перевірені.

За це відсторонили від виконання обов’язків двох співробітників ТЦК, притягнули до дисциплінарної відповідальності сімох осіб. Ще триває 24 службових розслідування.

– Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль. Ми працюємо над тим, щоб дії наших підлеглих відповідали букві Закону, а дійсно винні порушники були покарані, – резюмували у звіті.

Нагадаємо, за інформацією міністра оборони Дениса Шмигаля, у 90% випадків мобілізація українців відбувається добровільно і є свідомим рішенням українців.

Джерело: Сухопутні війська

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