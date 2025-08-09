Дві людини поранені внаслідок російської атаки на Чугуїв

Вночі росіяни дронами атакували Чугуїв Харківської області.

Про це повідомила очільниця міста Галина Мінаєва.

Атака на Чугуїв вночі 9 серпня: що відомо

За словами Галини Мінаєвої, російський ворог вдарив дронами по одному з віддалених мікрорайонів Чугуєва.

Внаслідок обстрілу безпілотниками відомо про двох постраждалих та пошкодження багатоквартирного будинку. На місці працюють профільні та екстрені служби.

Російські атаки на Чугуїв

27 червня російські війська завдали ракетного удару по Чугуєву, унаслідок чого постраждали троє цивільних осіб.

21 червня Чугуївський район також зазнавав російської атаки. Тоді внаслідок удару ворожого дрона загинув 60-річний чоловік.

23 травня пролунали вибухи у Чугуєві – ворог завдав по місту ракетного удару. Тоді загинула жінка, ще двоє чоловіків зазнали поранень.

18 січня російські війська завдали ударів по двох районах – Харківському та Чугуївському. Внаслідок ворожої атаки у Височанській громаді Харківського району спалахнула пожежа у двоповерховій будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 263-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

