Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Через два місяці після пологів: Леся Нікітюк приголомшила мережу своїм образом
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Класичний службовий роман: Фроляк пригадала, як познайомилася з чоловіком
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Врятував кондиціонер: у Харкові трирічна дівчинка вижила після падіння з 5-го поверху

ДСНС Харків дитина порятунок
Фото: ДСНС

У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна п’ятого поверху житлового будинку та вижила.

Про це повідомили працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

У Харкові дитина випала з вікна п’ятого поверху: що відомо

Інцидент зафіксували 10 серпня о 20:41, коли диспетчер служби порятунку у Харкові отримав повідомлення про надзвичайну ситуацію на проспекті Ювілейному: з вікна п’ятого поверху житлового будинку випала трирічна дитина.

Зараз дивляться

На місце негайно виїхали працівники ДСНС. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень, оскільки впала на кондиціонер поверхом нижче.

Завдяки оперативним діям рятувальників її вдалося зняти з кондиціонера за допомогою висувної пожежної драбини.

Наразі встановлюються обставини інциденту.

Читайте також
Врятували і матір, і дитину: у Києві видалили пухлину на пізньому терміні вагітності
операція без наркозу в Чехії

Джерело: ДСНС

Пов'язані теми:

ДСНСпорятунокХарків
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь