Врятував кондиціонер: у Харкові трирічна дівчинка вижила після падіння з 5-го поверху

У Харкові трирічна дівчинка випала з вікна п’ятого поверху житлового будинку та вижила.

Про це повідомили працівники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

У Харкові дитина випала з вікна п’ятого поверху: що відомо

Інцидент зафіксували 10 серпня о 20:41, коли диспетчер служби порятунку у Харкові отримав повідомлення про надзвичайну ситуацію на проспекті Ювілейному: з вікна п’ятого поверху житлового будинку випала трирічна дитина.



На місце негайно виїхали працівники ДСНС. На щастя, дівчинка не зазнала жодних ушкоджень, оскільки впала на кондиціонер поверхом нижче.

Завдяки оперативним діям рятувальників її вдалося зняти з кондиціонера за допомогою висувної пожежної драбини.

Наразі встановлюються обставини інциденту.

Джерело : ДСНС

