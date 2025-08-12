РФ атакувала Україну чотирма ракетами та майже пів сотнею дронів
Під час нічної атаки на Україну російські війська застосували 48 безпілотників та чотири балістичні ракети.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 12 серпня: що відомо
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/приглушено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.
Загалом Росія атакувала територію України 48 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Шаталово (РФ), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької та Брянської областей РФ.
Попри активну протидію, зафіксовано влучання 12 БпЛА та трьох ракет на семи локаціях.
За даними Повітряних сил, ударними дронами атаковано Сумщину та Донеччину, а ракетами — Чернігівщину.
Інформація про наслідки та можливі жертви уточнюється.