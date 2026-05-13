Уражено нафтопереробний та газопереробний заводи російських окупантів, а також нафтовий термінал Таманьнефтегаз у РФ та інші об’єкти ворога на ТОТ.

Українські військові уразили заводи Ярославський та Астраханський

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі Ярославський у Ярославлі (Ярославська обл., РФ).

Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою у забезпеченні логістики ворожої армії.

Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу Астраханський у Астраханській області РФ – виникла пожежа на території об’єкту.

Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Уражено нафтовий термінал Таманьнефтегаз

12 травня та в ніч на 13 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Зокрема, уражено нафтовий термінал Таманьнефтегаз у населеному пункті Волна, що у Краснодарському краї РФ. На території об’єкта зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Як повідомляють ССО, Таманьнефтегаз – один із ключових російських нафтових терміналів поблизу порту Тамань на узбережжі Чорного моря.

Він знаходиться на Таманському півострові за понад 300 км від лінії бойового зіткнення, забезпечує ворогу перевалку енергоносіїв та подальший експорт Чорним, Азовським та Середземним морями.

Нафтовий термінал може одночасно обробляти до чотирьох суден. Об’єкт забезпечує безперервний логістичний цикл від залізниці до морського транспорту.

Термінал використовується для перевалки нафти, мазуту, дизельного пального та зріджених вуглеводневих газів. Комплекс має резервуарний парк великого обсягу.

Об’єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ.

Також уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на ТОТ Донецької області.

Крім того, уражено пункт управління БпЛА противника у Мирному на ТОТ Донецької області.

До того ж, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткіному Курської області РФ, Наумовці Бєлгородської області рф, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині й Варачиному Сумської області.

