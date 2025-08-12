Потребує перевіркиЮлія Захарченко, редакторка стрічки
У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Потужні вибухи у Кременчуці Полтавської області прогриміли ввечері у вівторок, 12 серпня, коли лунав сигнал повітряної тривоги.
Вибухи у Кременчуці ввечері 12 серпня – які наслідки
Інформацію про вибухи у Кременчуці повідомили українські журналісти з місця події.
Тоді у Полтавській області лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння.
Після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ракети на Кременчук, закликавши місцевих жителів перебувати в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
