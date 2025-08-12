Укр Рус
Юлія Захарченко, редакторка стрічки
2 хв.

У Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Атака на Кременчук 15 червня 2025
Фото: ДСНС

Потужні вибухи у Кременчуці Полтавської області прогриміли ввечері у вівторок, 12 серпня, коли лунав сигнал повітряної тривоги.

Вибухи у Кременчуці ввечері 12 серпня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Кременчуці повідомили українські журналісти з місця події.

Тоді у Полтавській області лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння.

Після цього Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух ракети на Кременчук, закликавши місцевих жителів перебувати в укриттях.

Кременчук на карті

Кременчук на карті. Фото: Google Maps

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 266-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухКременчукПолтавська область
