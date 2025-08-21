Укр Рус
РФ уночі завдала удару по об’єкту газотранспортної системи України — Міненерго

Дрони Shahed

У ніч з 20 на 21 серпня РФ атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури.

РФ атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України, повідомляє Міністерство енергетики України. Країна-агресор била дронами.

Триває оцінювання завданих збитків.

Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.

Нагадаємо, що останнім часом РФ б’є по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури України. Так, в ніч на 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.

Вона була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.

Саме через цю ГТС до України надходив скраплений природний газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.

До того ж протягом серпня Росія декілька разів вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії Socar у Одеській області.

Також у ніч проти 20 серпня росіяни завдали підлого удару по газорозподільній станції в Одеській області.

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в Українігазопровід
