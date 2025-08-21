РФ уночі завдала удару по об’єкту газотранспортної системи України — Міненерго
У ніч з 20 на 21 серпня РФ атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури.
РФ атакувала об’єкти газотранспортної інфраструктури
У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України, повідомляє Міністерство енергетики України. Країна-агресор била дронами.
Триває оцінювання завданих збитків.
Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.
Нагадаємо, що останнім часом РФ б’є по об’єктах енергетичної та газової інфраструктури України. Так, в ніч на 6 серпня Росія здійснила цілеспрямовану атаку на компресорну станцію Оператора ГТС України в Одеській області поблизу українсько-румунського кордону.
Вона була задіяна в рамках маршруту, який поєднує грецькі LNG-термінали з українськими газосховищами через Трансбалканський газопровід.
Саме через цю ГТС до України надходив скраплений природний газ зі США та тестові обсяги азербайджанського газу.
До того ж протягом серпня Росія декілька разів вдарила по нафтобазі азербайджанської компанії Socar у Одеській області.
Також у ніч проти 20 серпня росіяни завдали підлого удару по газорозподільній станції в Одеській області.