Вибухи в Луцьку: РФ атакувала БпЛА та ракетою

Вибухи в Луцьку сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Telegram.

Вибухи в Луцьку 21 серпня: що відомо

Вибухи в Луцьку почули вранці, близько 05:30, коли місто атакували ворожі ударні безпілотники.

Зараз дивляться

Спочатку Поліщук повідомляв про рух БпЛА над містом, пізніше про ймовірну ракетну атаку.

Що саме стало причиною вибуху в Луцьку, влучання чи робота ППО, наразі невідомо.

Однак, як зазначив очільник міста, Луцька громада пережила ворожу атаку із застосуванням БпЛА та ракети.

Інформації щодо постраждалих також не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.