Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Вибухи в Луцьку: РФ атакувала БпЛА та ракетою
Вибухи в Луцьку сьогодні прогриміли під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук у Telegram.
Вибухи в Луцьку 21 серпня: що відомо
Вибухи в Луцьку почули вранці, близько 05:30, коли місто атакували ворожі ударні безпілотники.
Спочатку Поліщук повідомляв про рух БпЛА над містом, пізніше про ймовірну ракетну атаку.
Що саме стало причиною вибуху в Луцьку, влучання чи робота ППО, наразі невідомо.
Однак, як зазначив очільник міста, Луцька громада пережила ворожу атаку із застосуванням БпЛА та ракети.
Інформації щодо постраждалих також не надходило.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 275-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
