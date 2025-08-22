Костянтинівка залишилася без газу: Росія пошкодила газорозподільну станцію

Російська армія обстрілами пошкодила газорозподільну станцію у Костянтинівці Донецької області. Ушкодження та втрачений робочий тиск у системі призвели до повного припинення газопостачання для жителів міста.

Про це повідомив Донецькоблгаз у своєму Telegram-каналі.

Костянтинівка лишилася без газу через обстріл РФ

У зв’язку з численними пошкодженнями робочий тиск в системі газопостачання Костянтинівки утримати не вдалося, що призвело до припинення розподілу газу споживачам міста.

Зараз дивляться

– З урахуванням безпекової ситуації у місті, неможливістю своєчасного реагування аварійної служби для локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, дефіцитом кадрового складу та відсутністю гарантій безпеки під час виконання робіт для працівників управління подальші роботи з відновлення газопостачання у м. Костянтинівка не є можливими, –йдеться у повідомленні Донецькоблгазу.

Обстріл Костянтинівки: наслідки

Внаслідок серії обстрілів Костянтинівки російськими військами пошкоджені також житлові будинки, магазин та будівля Укрпошти.

Голова Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов повідомив у Facebook, що атаки відбувалися протягом кількох годин та призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

Окупанти застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250. Поранення дістала одна цивільна особа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 276-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Горбунов

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.