Слідчі перевірять версію про можливий російський слід у справі щодо вбивства колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата України Андрія Парубія.

Про це заявили керівник поліції у Львівській області Олександр Шляховський і керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

Вбивство Парубія: правоохоронці про можливий російський слід

Як зазначив Шляховський, наразі правоохоронці досліджують багато версій убивства Андрія Парубія, зокрема й російський слід.

Зараз дивляться

– З приводу вбивства Ірини Фаріон: у нас на сьогодні відсутні будь-які відомості, які пов’язували б ці два злочини. Розглядаються й інші версії, зокрема російський слід, – стверджує Микола Мерет.

Він зазначив, що ця версія також не виключається, тож наразі її перевіряють.

Водночас Шляховський пояснив, що правоохоронці досліджують питання, чи погрожували Андрію Парубію.

Крім цього, вивчається маршрут народного депутата та його дії в попередні дні у межах кримінального провадження.

Як стало відомо раніше, у Львові вбили Андрія Парубія – колишнього спікера Верховної Ради та народного депутата. У поліції розповіли, що нападник здійснив близько восьми пострілів.

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.