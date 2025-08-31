Російські окупанти продовжили енергетичний терор Одеської області, атакувавши вночі чотири енергетичні об’єкти ДТЕК.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Атака на чотири енергетичні об’єкти ДТЕК: що відомо

Зазначається, що масштаби пошкоджень та вплив на електропостачання регіону ще уточнюються.

Коли енергетики отримають дозвіл від військових та рятувальників, відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи.

Раніше повідомлялося, що російські війська масовано атакували Одеський район ударними безпілотниками, найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці.

Внаслідок атаки на Чорноморськ понад 29 тисяч абонентів залишилися без електроенергії, пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення, одна людина постраждала.

Критична інфраструктура міста працює від генераторів до відновлення основного електропостачання.

