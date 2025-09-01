Нічні вибухи на Київщині: є руйнування на підприємстві та складах
Вибухи в Київські області лунали протягом ночі 1 вересня через масовану атаку ворожих дронів.
Наслідки вибухів у Київській області сьогодні, 1 вересня
За інформацією Київської обласної військової адміністрації, тривога в регіоні тривала всю ніч, сили ППО працювали по ворожих цілях.
Внаслідок атаки БпЛА немає постраждалих серед населення, проте у двох районах зафіксовано влучання.
Зокрема, у Фастівському районі пошкоджено будівлі підприємства, там сталася пожежа.
А в Білоцерківському районі пошкоджено дах складського приміщення.
Наразі фахівці продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Близько 01:42 місцева влада повідомляла про ударні дрони в повітряному просторі регіону, по яких працюють сили ППО.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 286-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.