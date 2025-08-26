Працівники ДБР викрили організоване злочинне угруповання, яке займалося нелегальним переправленням військовозобов’язаних чоловіків через кордон України у напрямку невизнаного Придністров’я.

Незаконний виїзд чоловіків до Придністров’я

Слідством встановлено, що у 2024 році на території Одеської області діяла розгалужена мережа, до складу якої входили військовослужбовці та цивільні посередники.

Їхньою головною метою було забезпечення виїзду чоловіків призовного віку за межі України, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Зараз дивляться

Правоохоронці підтвердили щонайменше 36 випадків незаконного перетину кордону.

Схема працювала таким чином: частина учасників знаходила “клієнтів” через спеціально створені канали у месенджерах, інші займалися транспортуванням до прикордонної зони, організацією маршрутів для нелегального перетину та підтримували зв’язки з пособниками у Молдові.

– Вартість “послуг” становила від $5 тис. до $10 тис. з однієї особи. У “пакет” входили перевезення до кордону, інструктаж, фактичний або онлайн супровід через кордон, доставка до Молдови з подальшим сприянням у легалізації їх перебування поза межами України, – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі кільком військовослужбовцям оголошено підозру в організації та закінченому замаху на незаконне переправлення осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України).

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до діяльності схеми, зокрема цивільних посередників і тих, хто відповідав за організацію маршрутів.

Очікується повідомлення нових підозр і, ймовірно, перекваліфікація справи після аналізу зібраних доказів.

Процесуальне керівництво у провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.