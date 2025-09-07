У Києві на кількох локаціях триває ліквідація наслідків нічної атаки 7 вересня. Наразі відомо про двох загиблих та 20 поранених, але їхня кількість збільшується.

Кількість постраждалих після атаки на Київ 7 вересня

Серед двох загиблих – жінка 32 років та її двомісячний син, у батька хлопчика – тяжкі травми. Під завадами ще шукают людей.

Загалом станом на зараз кількість поранених зросла до 20 людей, серед них – двоє патрульних поліцейських, які поспішали на виклик (обох госпіталізовано).

У лікарнях зараз перебувають семеро людей, зокрема вагітна жінка.

Іншим постраждалих медики надали допомогу на місці.

Пошуково-рятувальна операція в найбільш пошкодженому будинку в Святошинському районі триває.

На місці працюють 54 рятувальники та 13 одиниць спецтехніки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

