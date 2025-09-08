У Харкові в нежилій квартирі виявили понад 200 кажанів, які потрапили всередину через відчинене вікно та не змогли знайти вихід. Більшість із них – загинула.

Про це повідомила спільнота Bats.Ukraine.

У квартиру залетіли понад 200 кажанів

– 2 вересня ми отримали тривожний виклик. Жінка прийшла в нежилу квартиру своєї доньки, за якою вона доглядає, і ледь не знепритомніла. По всій квартирі було більше 200 кажанів, більшість з яких, на жаль, загинула, – йдеться у повідомленні.

Волонтери спільноти пояснили, що сотні кажанів опинилися в смертельній пастці через відчинене вікно. Тварини забралися у різні ємності – банки, відра та вази – і не змогли вибратися.

Там пояснили, що, потрапивши у незнайоме місце, тваринки дезорієнтуються і не можуть зрозуміти, як вибратись. Найважче їм вибратися з ємності, де є вода – нема від чого відштовхнутись та є великий ризик потонути.

Через велику кількість таких місць волонтерам довелося повернутися наступного дня, щоб забрати ще кілька тварин, які вночі вибралися зі своїх сховків.

– 30 рудих вечірниць вдалось врятувати. Усі потребували кількаденної реабілітації після сусідства із загиблими: ми допомагали їм позбутися токсинів ліками та купанням. Проте сотні життів ми вже ніяк не зможемо повернути, – зазначили у спільноті.

Волонтери радять зачиняти вікна на ніч або перед виходом з дому, а ще ефективніше – встановлювати москітні сітки, щоб уникнути подібних випадків.

