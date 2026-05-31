У російському Саратові в ніч проти 31 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод.

Про це повідомляють OSINT-канали.

Атака на Саратовський НПЗ: що відомо

За наявною інформацією, близько 03:15 у Саратові пролунали вибухи. Після цього на території нафтоперереробного заводу спалахнула пожежа.

OSINT-аналітики припускають, що удар міг припасти на установку ізомеризації. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Інформація про можливі пошкодження та наслідки атаки уточнюється.

Що відомо про Саратовський НПЗ

Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії.

Його потужність становить близько 5,8 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне паливо, бензин, мазут та авіаційне паливо.

За даними відкритих джерел, ключовим виробничим вузлом заводу є установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-6.

Саратовський НПЗ вже не вперше опиняється під атакою безпілотників.

21 березня 2026 року Генеральний штаб ЗСУ повідомляв про ураження об’єктів підприємства. Тоді, за попередніми даними, було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та резервуар РВС-10000.

Також про атаку на завод повідомляли 7 грудня 2025 року. Після вибухів на території підприємства виникла пожежа, а в Саратовській області тимчасово обмежували роботу аеропорту.

