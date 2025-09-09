Вибухи в Дніпрі вдень 9 вересня чули очевидці, чекаємо на офіційне підтвердження.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: що відомо

За годину до вибухів у Повітряних силах ЗСУ попереджали про розвідувальні дрони проиивника на південному сході Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 5 вересня внаслідок атаки ударних дронів по Дніпру зафіксовано влучання по промисловому об’єкту.

На місці удару спалахнули пожежі. Також вибуховою хвилею пошкоджено близько десятка приватних та багатоквартирних будинків. Там вибило шибки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

