У ніч проти 9 вересня (з вечора понеділка) РФ атакувала Україну 84 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів.

Нічна атака дронами 9 вересня

Російські окупанти протягом ночі запускали дрони із напрямків Брянська, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська. Понад 50 із них – Шахеди.

Повітряну атаку відбивали авіація, ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 60 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 23 дронів на 10 локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 294-ту добу.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

