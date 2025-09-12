Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження через падіння боєприпасу з українського винищувача на будинок одного із сіл на Волині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Падіння боєприпасу з українського винищувача на Волині: що відомо

За попередніми даними, 11 вересня під час польоту винищувача відбувся несанкціонований зрив боєприпасу, який влучив у приватний житловий будинок.

Через вибух будівля була повністю знищена.

На щастя, будинок був порожнім і жертв серед місцевих мешканців немає.

На місці події працює слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них.

Слідчі встановлюють всі обставини інциденту та причини несанкціонованого зриву боєприпасу під час польоту військового літака.

