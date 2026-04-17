Росія, імовірно, накопичила озброєння для проведення двох великих серій ударів протягом 48 годин під час перемир’я на Великдень 11–12 квітня.

Про це йдеться у звіті ISW.

Накопичення озброєнь для атак на Україну: що відомо

За даними аналітиків ISW, російські війська могли використовувати перемир’я на Великдень для накопичення безпілотників і ракет з метою їх подальшого застосування в масованих атаках на Україну.

У звіті зазначається, що подібна тактика вже застосовувалася раніше. Зокрема, перед однією з найбільших за масштабом комбінованих атак 23–24 березня, коли РФ випустила майже 1000 ракет і дронів.

Аналітики також вказують, що Росія часто синхронізує масовані атаки з чутливими політичними моментами, зокрема навколо мирних переговорів, зокрема за участі США.

Крім того, за оцінкою ISW, російська армія продовжує використовувати удари великої інтенсивності як інструмент перевантаження української протиповітряної оборони.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії 15–16 квітня у небі над Україною було зафіксовано понад 700 повітряних цілей різного типу, 667 з яких вдалося збити або приглушити.

Попри це, були зафіксовані влучання ракет і ударних безпілотників у кількох десятках локацій, а також падіння уламків у різних регіонах країни.

Унаслідок атаки на Україну 16 квітня загинуло щонайменше 20 людей. Ще понад 100 людей дістали поранення.

У Повітряних силах зазначали, що атака тривала понад добу та складалася з двох етапів.

Спочатку ворог застосував крилаті ракети, більшість із яких українська ППО змогла перехопити.

Другий етап був складнішим, оскільки Росія використала балістичне озброєння, яке важче збивати.

Також російські війська змінили тактику запусків, частину крилатих ракет випустивши ще ввечері, а не традиційно під ранок.

