Вибухи в Сумах прогриміли вранці 12 вересня під час тривоги, оголошеної через загрозу ворожих БпЛА.

Оновлено о 08:50.

Вибухи в Сумах сьогодні, 12 вересня: що відомо про наслідки

Виконував обов’язків мера міста, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар підтвердив, що два вибухи, які сьогодні чули жителі міста, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню.

Керівник Сумської МВА Сергій Кривошеєнко уточнив, що два удари були по промисловій зоні в Зарічному районі міста, внаслідок чого загорілися автомобілі.

– Згодом у цьому ж районі сталися ще удари. Є пошкодження нежитлових будівель, – додав він.

Керівник ОВА Сергій Григоров повідомив, що у Сумах під завалами виявили тіло загиблого охоронника.

– Після першого влучання БпЛА чоловік ще виходив на зв’язок. Після повторного російського удару зв’язок із ним зник. Щирі співчуття близьким загиблого, – додав він.

Крім того, зранку РФ завдала ракетного удару по Битицькому старостату Сумської громади. Наслідки уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Григоров

