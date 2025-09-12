У ніч проти 12 вересня РФ вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками. Вибухи лунали в Сумах та Київській області.

Гучно було також у російському Смеленську, куди завітала “бавовна”, та під Москвою.

А Польща сьогодні опівночі закрила кордон із Білоруссю.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 12 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Сумах

Близько шостої години ранку моніторингові канали повідомили про серію вибухів у Сумах під час повітряної тривоги.

Згодом виконувач обов’язків мера міста, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар підтвердив, що два вибухи, які чули жителі міста, — це приліт ворожих безпілотників по нежитловому приміщенню.

Інформація щодо поранених або загиблих уточнюється.

Вибухи в Київські області

Також вранці 12 вересня, близько 05:15 вибухи лунали у двох районах Київської області.

Сили протиповітряної оборони працювали по ворожих дронах, повідомили в Київській ОВА.

Про ймовірні наслідки наразі немає інформації.

Атака дронів на Смоленськ та Москву

У ніч проти 12 вересня в РФ заявили про масовану атаку безпілотників у Смоленську та під Москвою.

За даними російських ЗМІ, які публікують відео з вибухами та пожежею, дрони нібито вдарили по об’єктах російської нафтової компанії Лукойл.

Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін підтвердив, що їхнє ППО відбиває повітряну атаку, проте не уточнив, чи були влучання і куди саме.

Крім того, мер Москви Сергій Собянін заявив про нібито збиття 9 безпілотників, що летіли на російську столицю. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.

Польща закрила кордон із Білоруссю

У ніч на 12 вересня Польща закрила кордон із Білоруссю, повідомляє місцеве видання Onet.

– Опівночі ми закрили рух на кордоні з Білоруссю. Це пов’язано з військовими навчаннями Захід-2025, – заявив міністр внутрішніх справ країни Марцін Кервінський під час пресконференції на прикордонному пункті пропуску Тереспіль.

Він наголосив, що ці навчання спрямовані безпосередньо “проти Польщі та Єврсоюзу”.

Припинення руху стосуються і автомобільного транспорту, і вантажних поїздів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 297-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

