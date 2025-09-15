У ніч проти 15 вересня РФ атакувала Україну трьома зенітними керованими ракетами С-300 та 84 ударними дронами типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нічна атака на Україну 15 вересня: що відомо

Окупанти запустили за ніч три ракети С-300 із території Курської та Бєлгородської областей РФ.

А безпілотниками атакували із напрямків Курська, Брянська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. Близько 50 із них – Шахеди.

Силами авіації, зенітних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп, попередньо, станом на 09:00 збито або подавлено 59 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні та Сході країни.

Проте, на жаль, зафіксовано влучання ракет та 25 ударних БпЛА на 13 локаціях.

Наразі атака безпілотниками триває із північно-східного напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

