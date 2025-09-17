Потребує перевіркиВікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Донецьку: повідомляють про прильоти в місті
Вибухи в Донецьку сьогодні, 17 вересня, пролунали зранку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Донецьку 17 вересня: що відомо
За попередньою інформацією, зафіксовано п’ять вибухів у Донецьку сьогодні, 17 вересня.
Наразі невідомо, що стало причиною вибухів у Донецьку.
Також невідомо, чи є пошкодження в окупованому місті після зафіксованих вибухів.
Нагадаємо, що Донецьк перебуває під окупацією з 2014 року, що ускладнює отримання достовірної інформації про події в місті.
Вибух у Донецьку 17 вересня може бути пов’язаний з різними факторами, зокрема військовою активністю в регіоні.
