Вибухи в Донецьку сьогодні, 17 вересня, пролунали зранку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Вибухи в Донецьку 17 вересня: що відомо

За попередньою інформацією, зафіксовано п’ять вибухів у Донецьку сьогодні, 17 вересня.

Зараз дивляться

Наразі невідомо, що стало причиною вибухів у Донецьку.

Також невідомо, чи є пошкодження в окупованому місті після зафіксованих вибухів.

Нагадаємо, що Донецьк перебуває під окупацією з 2014 року, що ускладнює отримання достовірної інформації про події в місті.

Вибух у Донецьку 17 вересня може бути пов’язаний з різними факторами, зокрема військовою активністю в регіоні.

Фото: Telegram-канали

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.