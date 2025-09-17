Уночі 17 вересня сталася низка важливих подій для України та світу.

Ворог знову атакував українську інфраструктуру: через удари по залізниці затримуються потяги Дніпровського напрямку, у Смілі пролунала серія вибухів.

Крім того, на Запоріжжі на острові Хортиця спалахнула масштабна пожежа, а місія МАГАТЕ повідомила про обстріли поблизу Запорізької АЕС.

Зараз дивляться

Детальніше про головні події ночі та ранку 17 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Затримки потягів через атаку на залізницю

Ворог уночі знову атакував залізничну інфраструктуру України.

Внаслідок знеструмлення на Дніпровському напрямку очікуються затримки руху.

Голова правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський повідомив, що вже відомо про проблеми з рухом поїздів:

№86/72 Львів – Запоріжжя (до Павлограда),

№85/71 Запоріжжя, Павлоград – Львів,

№75 Київ – Кривий Ріг,

№80 Львів – Дніпро.

Перцовський додав, що перелік може розширитися, тож пасажирам варто стежити за оновленнями на офіційному сайті.

Для мінімізації затримок на маршрути вже виїхали резервні тепловози та додаткові локомотивні бригади.

Вибухи у Смілі

Близько першої години ночі 17 вересня пролунала серія вибухів у Смілі Черкаської області.

За даними місцевих жителів, було щонайменше шість потужних вибухів.

О 02:20 голова Черкаської ОВА Ігор Табурець підтвердив атаку дронами та наявність пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури.

Пожежа на острові Хортиця на Запоріжжі

На території запорізького острова Хортиця виникла велика пожежа.

Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники.

ДСНС повідомила, що через складний рельєф і сильний вітер гасіння ускладнилося.

Станом на 20:30 вдалося локалізувати займання на площі близько 4,5 га.

Запорізька міська рада попередила, що дим може поширюватися в райони житлової забудови.

Жителям радять тримати вікна зачиненими, особливо людям із хронічними захворюваннями, дітям, вагітним та літнім.

Обстріли поблизу Запорізької АЕС

Місія МАГАТЕ, яка працює на Запорізькій атомній електростанції, зафіксувала обстріли поруч із майданчиком.

Кілька артилерійських снарядів розірвалися приблизно за 400 метрів від сховищ дизельного палива. Це спричинило пожежі на прилеглій території.

Спостерігачі повідомили, що протягом двох годин час від часу чули вибухи, а з головної адмінбудівлі бачили дим.

Відомо, що жертв та пошкодження обладнання немає.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі відзначив, що останнім часом фіксується зростання військової активності поблизу інших атомних станцій України.

Вибухи у Кропивницькому

Уночі 17 вересня під час масованої атаки дронів-камікадзе пролунали потужні вибухи у Кропивницькому та прилеглих районах Кіровоградської області.

Наслідком ударів стало часткове знеструмлення обласного центру та ще 44 населених пунктів Олександрівської селищної громади.

Зафіксовано пошкодження кількох приватних домоволодінь, у місцях влучань виникли пожежі, які всю ніч гасили рятувальники ДСНС.

Окрім цього, через руйнування інфраструктури зупинився рух поїздів одразу на двох напрямках.

Відомо, що люди під час обстрілу не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.