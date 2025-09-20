Сьогодні вночі 20 вересня під час масованої комбінованої атаки на Україну пролунали вибухи на Хмельниччині.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Вибухи на Хмельниччині сьогодні, 20 вересня: що відомо

За даними командування Повітряних сили на Хмельниччину летіли російські крилаті ракети. В області активно працювала протиповітряна оборона.

За словами Сергія Тюріна, внаслідок ракетної атаки у Дунаєвецькій громаді під час ліквідації пожежі одного з будинків рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1979 року народження.

Двоє місцевих мешканців звернулися до медиків за допомогою, госпіталізації не потребували.

Станом на ранок відомо, що вибухами зруйновано два будинки та пошкоджено орієнтовно 20 житлових споруд.

Усі відповідні служби працюють на місці події. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.

За даними командування Повітряних сил, цієї ночі росіяни запустили по Україні

