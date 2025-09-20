Вночі під час масованої комбінованої атаки на Україну пролунали вибухи на Київщині – під ударом опинилися мирні населені пункти Бучанського, Бориспільського та Обухівського районів.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи на Київщині сьогодні, 20 вересня: що відомо

За словами Миколи Калашника, у Бориспільському районі вибухами пошкоджено близько 10 гаражів. В Обухівському районі унаслідок російської атаки загорівся приватний житловий будинок. На місці працюють рятувальники ДСНС.

За даними ДСНС, у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння п’яти легкових автомобілів на парковці поруч із багатоповерхівкою. Пожежі загасили.

Інформація про загиблих та потерпілих не надходила.

За даними ОВА, у повітряному просторі області знову зафіксовано БпЛА.

Цієї ночі під ворожою атакою були й Дніпро, Павлоград, Миколаїв, Хмельниччина.

У Дніпрі є влучання ракети в житлову багатоповерхівку. У Павлограді пошкоджено підприємство. Усюди спалахнули пожежі.

У Миколаєві під ударом були промислові об’єкти. На щастя, без потерпілих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

