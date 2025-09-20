Вибухи на Київщині: ворог атакував ракетами і БпЛА, пошкоджено будинок, горіли автівки
Вночі під час масованої комбінованої атаки на Україну пролунали вибухи на Київщині – під ударом опинилися мирні населені пункти Бучанського, Бориспільського та Обухівського районів.
Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
Вибухи на Київщині сьогодні, 20 вересня: що відомо
За словами Миколи Калашника, у Бориспільському районі вибухами пошкоджено близько 10 гаражів. В Обухівському районі унаслідок російської атаки загорівся приватний житловий будинок. На місці працюють рятувальники ДСНС.
За даними ДСНС, у селі Софіївська Борщагівка Бучанського району ліквідовано загоряння п’яти легкових автомобілів на парковці поруч із багатоповерхівкою. Пожежі загасили.
Інформація про загиблих та потерпілих не надходила.
За даними ОВА, у повітряному просторі області знову зафіксовано БпЛА.
Цієї ночі під ворожою атакою були й Дніпро, Павлоград, Миколаїв, Хмельниччина.
У Дніпрі є влучання ракети в житлову багатоповерхівку. У Павлограді пошкоджено підприємство. Усюди спалахнули пожежі.
У Миколаєві під ударом були промислові об’єкти. На щастя, без потерпілих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.
