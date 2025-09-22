У понеділок, 22 вересня, група невідомих осіб напала на Калуський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Про інцидент повідомили в Івано-Франківському обласному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Напад на будівлю ТЦК у Калуському районі: що відомо

За попередньою інформацією, внаслідок нападу з території втекли троє військовозобов’язаних, які там перебували.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група.

– Зазначаємо, що подібні дії є кримінальним правопорушенням. Особи, причетні до нападу, будуть встановлені та притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством України, – наголосили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що на Волині спалахнув конфлікт між громадянами та працівниками ТЦК.

Виникла бійка, у працівників ТЦК відібрали пістолет, одному з них зламали руку.

Нагадаємо, ввечері 16 вересня у Київському районі Одеси чоловік напав із ножем на військовослужбовця під час перевірки військово-облікових документів.

Військовий отримав поранення, а нападник одразу після скоєного злочину втік.

Потерпілого доставили до медичного закладу, де він отримує необхідну допомогу.

Інцидент зафіксувала бодикамера військовослужбовця.

Відео передали до правоохоронних органів для документування правопорушення та проведення слідчих дій.

