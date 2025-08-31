У ЗСУ повідомили, скільки інцидентів із ТЦК у серпні виявилися маніпуляціями
У серпні 198 із 218, або 91%, інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилися фейками та маніпуляціями.
Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.
За словами військових, інформація, про нібито порушення закону з боку військовослужбовців ТЦК, була перекручена. Це робилося з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності країни.
Лише 20 випадків (9%) порушення з боку військовослужбовців ТЦК підтвердилися. Тож це потягнуло за собою перевірки, в результаті яких:
- двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;
- двох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;
- 16 службових розслідувань тривають.
– Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль, – наголосило командування Сухопутних військ.
Військові зауважили, що й надалі працюватимуть, щоби дії представників ТЦК були законними, а порушники понесли покарання.
25 серпня стало відомо, що на Рівненщині під час перебування в районному ТЦК помер чоловік 1991 року народження Віталій Сахарук.
22 серпня військовозобов’язаний вискочив на ходу з автомобіля ТЦК. На жаль, за два дні чоловік помер у лікарні.
17 серпня у Київському ТЦК чоловік розбив чашку та порізав собі руку. Він також кричав та погрожував, що покалічить себе та усіх присутніх у збірному пункті.