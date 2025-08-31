У серпні 198 із 218, або 91%, інцидентів, пов’язаних із ТЦК, виявилися фейками та маніпуляціями.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

За словами військових, інформація, про нібито порушення закону з боку військовослужбовців ТЦК, була перекручена. Це робилося з метою зриву мобілізації та підриву обороноздатності країни.

Лише 20 випадків (9%) порушення з боку військовослужбовців ТЦК підтвердилися. Тож це потягнуло за собою перевірки, в результаті яких:

двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;

двох осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

16 службових розслідувань тривають.

– Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує ані грошей, ані зусиль, – наголосило командування Сухопутних військ.

Військові зауважили, що й надалі працюватимуть, щоби дії представників ТЦК були законними, а порушники понесли покарання.

25 серпня стало відомо, що на Рівненщині під час перебування в районному ТЦК помер чоловік 1991 року народження Віталій Сахарук.

22 серпня військовозобов’язаний вискочив на ходу з автомобіля ТЦК. На жаль, за два дні чоловік помер у лікарні.

17 серпня у Київському ТЦК чоловік розбив чашку та порізав собі руку. Він також кричав та погрожував, що покалічить себе та усіх присутніх у збірному пункті.

