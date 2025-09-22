Вибухи у Криму: що відомо про атаку на аеродроми Бельбек і Кача
У тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі прогриміли вибухи у понеділок, 22 вересня. Під ударами опинилися аеродроми Бельбек і Кача.
Вибухи у Криму 22 вересня – які наслідки
Як стверджують представники окупантів, російські сили ППО нібито знищили дві повітряні цілі над морською акваторією та поблизу аеродрому Кача.
Водночас Telegram-канал Кримський вітер також повідомляє, що аеродром Кача опинився під ударом. Там зазначають, що вибухи лунали і поблизу аеродрому Бельбек.
Призначений Росією псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нібито жодна інфраструктура не постраждала на території міста.
У понеділок, 22 вересня, також вибухи лунали у Москві. Столиця Російської Федерації потрапила під атаку безпілотниками.
Як повідомлялося, жителі Москви почули щонайменше 10 вибухів, які лунали у різних районах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.
