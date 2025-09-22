У тимчасово окупованому Криму та місті Севастополі прогриміли вибухи у понеділок, 22 вересня. Під ударами опинилися аеродроми Бельбек і Кача.

Вибухи у Криму 22 вересня – які наслідки

Як стверджують представники окупантів, російські сили ППО нібито знищили дві повітряні цілі над морською акваторією та поблизу аеродрому Кача.

Водночас Telegram-канал Кримський вітер також повідомляє, що аеродром Кача опинився під ударом. Там зазначають, що вибухи лунали і поблизу аеродрому Бельбек.

Призначений Росією псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нібито жодна інфраструктура не постраждала на території міста.

У понеділок, 22 вересня, також вибухи лунали у Москві. Столиця Російської Федерації потрапила під атаку безпілотниками.

Як повідомлялося, жителі Москви почули щонайменше 10 вибухів, які лунали у різних районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

