Вночі росіяни дронами атакували Покровську громаду на Дніпропетровщині, там постраждала 39-річна жінка.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Атака дронів на Дніпропетровщину вночі 27 вересня

За інформацією Сергія Лисака, внаслідок ворожої атаки виникло декілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, один з яких зайнявся. Горіли також господарська споруда, літня кухня, гаражі, автівки. Вибухами потрощені й адміністративна будівля, музей та магазин.

Зараз дивляться

По громаді Нікопольського району ввечері 26 вересня окупанти вдарили FPV-дронами. Вибухами пошкоджена територія промислового підприємства. Загорілася суха трава.

Через артилерійський обстріл Нікополя, який стався вчора ввечері, побило чотири приватні оселі та знищена господарська споруда.

Захисники неба над Дніпропетровщиною збили сім безпілотників.

22 вересня пролунали вибухи у Павлограді. 19 вересня росіяни дронами також атакували Павлоград – вночі група безпілотників рухалася курсом на Дніпропетровську область з Харківщини.

8 серпня у Нікополі внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула 56-річна жінка та постраждав 62-річний чоловік.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 312-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.