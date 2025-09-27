Сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками – під ударом опинилася залізнична інфраструктура.

Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і в Укрзалізниці.

Атака на залізницю Одеської області 27 вересня

За словами Олега Кіпера, вночі в Одеській області активно працювала протиповітряна оборона. Однак в результаті атаки пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Там сталося займання, яке оперативно загасили.

На щастя, минулося без постраждалих. Як повідомили в Укрзалізниці, завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди зупинили на безпечній відстані від місць ударів.

Згодом рух відновили. Зараз залізничники намагаються скоротити відставання від графіка.

Які поїзди затримуються

Станом на 10:15 затримуються наступні поїзди:

№749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+4:55)

№127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)

№77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+1:38)

№91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:58)

№9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:43)

№115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:37)

№31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:32)

№35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:15)

№37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:15)

№785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:15)

№93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:14)

№67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:12)

№3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:11)

№127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:06)

№3/4 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:06)

Слідкувати за запізненням поїздів можна тут: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform

Нагадаємо, що 17 вересня росіяни атакували об’єкти залізниці, через що на Дніпровському напрямку затримувалися поїзди.

7 вересня загарбники атакували об’єкти УЗ, через пошкодження інфраструктури довелося змінити маршрути руху поїздів у Кременчуцькому районі.

