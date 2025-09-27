РФ атакувала залізницю на Одещині: затримується низка потягів
Сьогодні вночі росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками – під ударом опинилася залізнична інфраструктура.
Про це повідомили голова Одеської ОВА Олег Кіпер і в Укрзалізниці.
Атака на залізницю Одеської області 27 вересня
За словами Олега Кіпера, вночі в Одеській області активно працювала протиповітряна оборона. Однак в результаті атаки пошкоджено об’єкт залізничної інфраструктури. Там сталося займання, яке оперативно загасили.
На щастя, минулося без постраждалих. Як повідомили в Укрзалізниці, завдяки оперативній роботі всі пасажирські поїзди зупинили на безпечній відстані від місць ударів.
Згодом рух відновили. Зараз залізничники намагаються скоротити відставання від графіка.
Які поїзди затримуються
Станом на 10:15 затримуються наступні поїзди:
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+4:55)
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+2:24)
- №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+1:38)
- №91/92 Одеса-Головна-Краматорськ (+0:58)
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:43)
- №115/116 Київ-Пас.-Суми (+0:37)
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+0:32)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:15)
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:15)
- №785/786 Київ-Пас.-Шостка (+0:15)
- №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:14)
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:12)
- №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+0:11)
- №127/128 Львів-Запоріжжя-1 (+0:06)
- №3/4 Ужгород-Запоріжжя-1 (+0:06)
Слідкувати за запізненням поїздів можна тут: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform
Нагадаємо, що 17 вересня росіяни атакували об’єкти залізниці, через що на Дніпровському напрямку затримувалися поїзди.
7 вересня загарбники атакували об’єкти УЗ, через пошкодження інфраструктури довелося змінити маршрути руху поїздів у Кременчуцькому районі.