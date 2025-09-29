Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.
На Львівщині стався землетрус магнітудою 3,0: що відомо
Ввечері 28 вересня, близько 21:46, у Львівській області в районі міста Стрий зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.
Землетрус на Львівщині 28 вересня
За даними центру, епіцентр землетрусу залягав у Стрийському районі Львівської області на глибині 4 км.
Підземні поштовхи такої сили за класифікацією землетрусів належать до слабовідчутних.
Відповідно, зазвичай вони не відчуваються людьми та не спричиняють руйнувань.
Такі землетруси в західних регіонах України стаються доволі часто.
На Прикарпатті фіксували підземні поштовхи магнітудою 2,7 10 вересня. Джерело землетрусу було у Верхнянській громаді Калуського району Івано-Франківської області на глибині 10 км.
