Ввечері 28 вересня, близько 21:46, у Львівській області в районі міста Стрий зафіксовано землетрус магнітудою 3,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Землетрус на Львівщині 28 вересня

За даними центру, епіцентр землетрусу залягав у Стрийському районі Львівської області на глибині 4 км.

Зараз дивляться

Підземні поштовхи такої сили за класифікацією землетрусів належать до слабовідчутних.

Відповідно, зазвичай вони не відчуваються людьми та не спричиняють руйнувань.

Такі землетруси в західних регіонах України стаються доволі часто.

На Прикарпатті фіксували підземні поштовхи магнітудою 2,7 10 вересня. Джерело землетрусу було у Верхнянській громаді Калуського району Івано-Франківської області на глибині 10 км.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.