РФ атакувала Україну 65 дронами, з Півночі та Сходу зайшли нові групи БпЛА
Під час нічної атаки Україну російські війська атакували 65 безпілотниками.
Нічна атака на Україну: що відомо
Під час нічної атаки на Україну армія РФ застосувала 65 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.
Перші пуски українські захисники зафіксували ще о 21:00 29 вересня.
Ворожі дрони летіли до українських міст із російських Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.
Понад 40 із застосованих дронів – це Шахеди.
Авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили чи приглушили 46 ворожих безпілотників.
Приземлили їх на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.
Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на шести локаціях, падіння збитих дронів чи їхніх уламків – на двох локаціях.
Атака триває, оскільки з Півночі та Сходу зайшли нові групи ударних безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ закликають людей дотримуватися заходів безпеки.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Фото: Повітряне командування Південь