Протягом ночі 30 вересня російські безпілотники фіксувалися в різних регіонах України, проте станом на ранок – без серйозних наслідків.

Президент США Дональд Трамп запропонував план завершення війни в Секторі Гази, а глава МЗС Андрій Сибіга відповів на заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо незалежності України.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 30 вересня – у добірці Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Трамп оприлюдний мирний план для Сектору Гази

Ввечері 29 вересня Білий дім оприлюднив план президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню та подальших кроків у Секторі Гази, який має покласти край затяжному конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

План складається із 20 пунктів передбачено, і передбачає зокрема, що Трамп очолить міжнародну Раду миру, яка управлятиме та відновлюватиме Газу після завершення війни.

Його умови, за словами американського лідера, вже прийняли Ізраїль та інші союзники, тепер ще ХАМАС має дати згоду на його реалізацію, інакше США підтримають подальший наступ ізраїльської армії в Газі.

Спільні навчання Данії та України з протидії дронам

У Данії розпочалися спільні навчання Крила оборони, в яких беруть участь українські фахівці з протидії ударним безпілотникам.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів після появи невідомих дронів у повітряному просторі країни.

Його учасники протягом тижня відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам, що є важливим кроком у зміцненні взаємосумісності збройних сил України та Данії.

Орбан визнав заліт угорських дронів в Україну та відповідь МЗС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан визнав, що їхні дрони могли порушити повітряний простір України, дозволивши собі сумнівні висловлювання про те, що Україна нібито не є незалежною та суверенною державою.

На заяви угорського прем’єра відреагував глава МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Орбан продовжує залишатися під впливом російської пропаганди.

Український дипломат також звернув увагу на залежність Будапешта від енергоресурсів Кремля.

– Ми з нетерпінням чекаємо на його думки про державний суверенітет та незалежність, щойно він позбудеться залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наголошували президент США Дональд Трамп та європейські партнери, – додав Сибіга.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 315-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.