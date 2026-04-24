Український режисер, військовий кореспондент та лауреат премії Оскар Мстислав Чернов став головою журі премії L’OEil d’or (Золоте око) на 79-му Каннському кінофестивалі. Цю нагороду вручають за найкращий документальний фільм.

Цього року премія відзначає свою 11-ту річницю. Разом із Черновим обирати переможців будуть ще четверо представників світової індустрії. Ім’я переможця оголосять під час урочистої церемонії у Палаці фестивалів 22 травня.

Склад журі на чолі з Черновим

Разом із українцем до складу журі 2026 року приєдналися експерти з різних країн та сфер кіно, повідомляється на сайті премії.

Табіта Джексон (США) — колишня директорка фестивалю Санденс та чинна керівниця нью-йоркського Film Forum.

Жеральдін Пайя (Франція) — акторка, лауреатка премії Сезар.

Ліна Суалем (Франція-Алжир-Палестина) — режисерка та акторка, чий фільм Прощавай, Тіберіадо представляв Палестину на Оскарі 2024.

Віктор Кастане (Франція) — журналіст, автор книг-розслідувань.

Журі перегляне всі документальні стрічки, які представлені в різних секціях фестивалю — від основної програми до Тижня критики та спеціальних показів.

Хто такий Мстислав Чернов

Український режисер сьогодні є одним із найвпливовіших документалістів світу. Його стрічка 20 днів у Маріуполі про облогу міста російськими військами принесла Україні перший в історії Оскар, нагороду BAFTA та Пулітцерівську премію.

Світ знає Чернова як людину, що працювала в найгарячіших точках планети: від Іраку та Сирії до рідного Донбасу.

У 2025 році він випустив нову роботу 2000 метрів до Андріївки, де показав реалії сучасної війни на фронті. Стрічка здобула премію Гільдії операторів США, а її творець отримав премію Гільдії режисерів Америки — другу у карʼєрі.

Про премію L’OEil d’or

Нагороду заснували у 2015 році спільно з Французьким товариством мультимедійних авторів (LaScam). Вона покликана підкреслити важливість документального кіно як інструменту правди.

Претендувати на неї можуть фільми з усіх програм фестивалю — від основного конкурсу й Особливого погляду до спеціальних, північних показів і паралельних секцій, зокрема Тижня критики та Двотижневика режисерів.

Перемога в цій номінації вважається однією з найвищих відзнак для документалістів у всьому світі.

